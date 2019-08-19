2019-08-19T20:00:28+03:00
Происшествия

Житель Саранска грозился выбросить из окна грудного ребенка

Падению малышки с третьего этажа помешали вовремя вмешавшиеся стражи порядка [ВИДЕО]
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Участковый Василий Мартынов добрался до балкона злоумышленника по карнизу.Участковый Василий Мартынов добрался до балкона злоумышленника по карнизу.Фото: МВД по Республике Мордовия
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Сегодня днем жители Саранска стали свидетелями леденящего душу зрелища: на подоконнике квартиры одной из многоэтажек появился мужчина с грудной девочкой на руках. Горожанин сразу заявил, что намерен сбросить младенца вниз – с третьего этажа.

Обеспокоенные свидетели вызвали полицию. Прибывшие на место участковый Василий Мартынов и полицейские Виктор Ковальчук и Руслан Алукаев оценили обстановку. К тому времени мужчина с ребенком вышел на балкон и периодически, чтобы доказать серьезность своих слов, начинал держать девочку на вытянутых руках над землей.

Время на раздумья не было: Василий Мартынов, рискуя жизнью, перелез через балкон соседней квартиры на карниз и двинулся к злоумышленнику. Один точный удар – и страж порядка, мужчина и кроха внутри помещения. Здоровью ребенка больше ничего не угрожает.

Сейчас здоровью крохи ничего не угрожает. Фото: МВД по Республике Мордовия

Сейчас здоровью крохи ничего не угрожает.Фото: МВД по Республике Мордовия

После спасательной операции злоумышленника забрали в отдел полиции. Теперь ему предстоит рассказать, что побудило его совершить такой поступок. Малышку доставили в медицинское учреждение. Ее здоровью ничего не угрожает.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Согласно информации пользователей социальных сетей, задержанный мужчина – отец девочки, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности, в том числе, и за убийство. На преступление гражданин пошел, будучи пьяным – в этот день в семье отмечали крещение ребенка. Где была в момент ЧП мать девочки, пока неизвестно.

Житель Саранска грозился выбросить из окна грудного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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