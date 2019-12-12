2019-12-12T15:15:06+03:00
Общество

Что кузнечане думают о коррупции?

Результаты опроса, проведенного студентами в Кузнецке Пензенской области, обсудили на заседании «круглого стола»
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Фото: Олег ЗолотоФото: Олег Золото
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Руководитель Кузнецкого межрайонного следственного отдела Шунин И.Н. принял участие в заседании «круглого стола», проведенного в Кузнецком институте информационных и управленческих технологий, посвященном вопросам противодействия коррупции, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

В мероприятии также приняли участие глава Кузнецка Лаптев С.И., прокурор города Синицын И.В., представители районного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудники управления образования и здравоохранения города Кузнецка, студенты данного учебного заведения.

В ходе заседания круглого стола обсуждены результаты проведенного накануне студентами института социологического опроса жителей города на тему «Что кузнечане думают о коррупции?».

По мнению опрошенных, наиболее коррумпированными в Кузнецке являются сферы: полиция, в том числе ГИБДД (43,5 процента), здравоохранение - 38 процентов, образование - 27 процентов. Администрацию города назвали 12 процентов, налоговую инспекцию - 9,5 процента, прокуратуру - 6,5 процента.

На заседании также были обсуждены поступившие в правоохранительные органы сообщения о фактах коррупции на территории города Кузнецка в текущем году, результаты их рассмотрения, а также вопросы профилактики коррупционных проявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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