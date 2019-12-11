Соревнования по художественной гимнастике в Пензе
Наталья Лаврова - наша прославленная спортсменка, первая в истории двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике - трагически погибла 23 апреля 2010 года в автокатастрофе.
Соревнования проводятся в индивидуальной программе и групповых упражнениях.
В соревнованиях принимают участие гимнастки, выступающие по программе:
- личное первенство - юниорки 2004-2006 г.р. и сеньорки 2003 г.р. и старше;
- групповые упражнения - гимнастки 2003 г.р. и старше. (программа МС) и 2004-2006 г.р. (программа КМС)
Пензенскую область представят 35 гимнасток, выступающих в индивдуальной программе и групповых упражнениях. Среди них Елизавета Луговских, Марина Лощинина и член сборной команды России Дарья Зайцева.
Справочно. Наталья Александровна Лаврова родилась в г. Пензе.
С 1999г. по 2005 г. - член сборной команды России в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Чемпионка XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее (Австралия) в групповых упражнениях, двукратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Мира (3 золотые медали) в групповых упражнениях, чемпионка XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах (Греция) в групповых упражнениях.
С 2009 г. - главный тренер Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» (г. Москва) по художественной гимнастике.
Заслуженный мастер спорта России, за высокие спортивные результаты и большой вклад в развитие художественной гимнастики в России Наталья Лаврова награждена орденами Дружбы, Почета, Петра Великого I степени.
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