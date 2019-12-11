Соревнования по художественной гимнастике в Пензе

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-11T13:16:39+03:00

Три дня, с 12 по 14 декабря, в ДС «Буртасы» будут проходить Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки», посвященные двукратной олимпийской чемпионке Наталье Лавровой

Изменить размер текста: A A

Наталья Лаврова - наша прославленная спортсменка, первая в истории двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике - трагически погибла 23 апреля 2010 года в автокатастрофе.

Соревнования проводятся в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

В соревнованиях принимают участие гимнастки, выступающие по программе:

- личное первенство - юниорки 2004-2006 г.р. и сеньорки 2003 г.р. и старше;

- групповые упражнения - гимнастки 2003 г.р. и старше. (программа МС) и 2004-2006 г.р. (программа КМС)

Пензенскую область представят 35 гимнасток, выступающих в индивдуальной программе и групповых упражнениях. Среди них Елизавета Луговских, Марина Лощинина и член сборной команды России Дарья Зайцева.

Справочно. Наталья Александровна Лаврова родилась в г. Пензе.

С 1999г. по 2005 г. - член сборной команды России в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Чемпионка XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее (Австралия) в групповых упражнениях, двукратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Мира (3 золотые медали) в групповых упражнениях, чемпионка XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах (Греция) в групповых упражнениях.

С 2009 г. - главный тренер Центрального совета физкультурно-спортивного общества «Динамо» (г. Москва) по художественной гимнастике.

Заслуженный мастер спорта России, за высокие спортивные результаты и большой вклад в развитие художественной гимнастики в России Наталья Лаврова награждена орденами Дружбы, Почета, Петра Великого I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU