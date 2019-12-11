Конфликт привел женщину на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-11T11:12:19+03:00

Деревянной «толкушкой» она нанесла несколько ударов по голове сожителя

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Прокуратура Никольского района Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы района о совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, вечером 21 сентября женщина находилась в доме 42-летнего сожителя. После совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора и злоумышленница деревянной «толкушкой» нанесла не менее 3 ударов по голове мужчины.

Опасаясь мести за причиненные повреждения, женщина убежала из дома и всю ночь просидела закрывшись в бане, а утром следующего дня обнаружила сожителя лежащим на кухне без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

В этот же день обвиняемая созналась в содеянном, написала явку с повинной. По ее словам, причиной такого поступка послужили постоянные конфликты и упреки к ней молодого сожителя, вызванные, по ее мнению, появлением у него другой женщины.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU