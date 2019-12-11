2019-12-11T09:49:25+03:00
Звезды

«Серебряные струны»

Дворец культуры городского округа Саранск приглашает жителей и гостей столицы Мордовии на X городской фестиваль-конкурс авторской песни
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12 декабря в 18 часов Дворец культуры городского округа Саранск приглашает на Гала-концерт X городского фестиваля-конкурса авторской песни «Серебряные струны».

В фестивале примут участие авторы и исполнители, любители бардовской песни: Саранский клуб любителей творчества В.С.Высоцкого, клуб авторской песни «Капель», детские, молодёжные, взрослые творческие коллективы, отдельные исполнители произведений собственного сочинения и произведений известных бардов.

Возраст участников не ограничен. Фестиваль проводится с целью популяризации авторской песни, развития и творческого роста самодеятельных авторов и исполнителей.

Организаторы ждут гостей по адресу: улица Титова, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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