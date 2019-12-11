Бакунинский мост в Пензе
Ход работ прокомментировал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе аппаратного совещания во вторник, 10 декабря.
- В рамках подписанного контракта на сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, завершается устройство свай на третьей опоре и на подпорной стенке на правом берегу, - доложил он.
Следующим шагом станет устройство непосредственно самих опор и подпорной стенки. Выполнить данные мероприятия планируется до конца марта 2020 года. Они позволят приступить к полному демонтажу конструкций существующего моста. Затем подрядчик займется отсыпкой полуостровков на левом берегу и устройством здесь аналогичным образом первой и второй опоры и подпорной стенки.
Все опоры и подпорные стенки должны быть готовы к сентябрю 2020 года, после чего начнется монтаж пролетных строений, которые сейчас уже изготавливаются.
- Работы идут в соответствии с графиком, который был скорректирован в сторону сокращения и оптимизации сроков ввода объекта в эксплуатацию, - уточнил Магомед Агамагомедов.
Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - май-июнь 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU