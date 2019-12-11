2019-12-11T08:50:13+03:00
Недвижимость

Бакунинский мост в Пензе

Полностью переустроены инженерные коммуникации, выполняются работы на подпорной стенке на правом берегу
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Фото: Пресс-служба Администрации г. ПензаФото: Пресс-служба Администрации г. Пенза
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Ход работ прокомментировал заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов в ходе аппаратного совещания во вторник, 10 декабря.

- В рамках подписанного контракта на сегодняшний день в полном объеме выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, завершается устройство свай на третьей опоре и на подпорной стенке на правом берегу, - доложил он.

Следующим шагом станет устройство непосредственно самих опор и подпорной стенки. Выполнить данные мероприятия планируется до конца марта 2020 года. Они позволят приступить к полному демонтажу конструкций существующего моста. Затем подрядчик займется отсыпкой полуостровков на левом берегу и устройством здесь аналогичным образом первой и второй опоры и подпорной стенки.

Все опоры и подпорные стенки должны быть готовы к сентябрю 2020 года, после чего начнется монтаж пролетных строений, которые сейчас уже изготавливаются.

- Работы идут в соответствии с графиком, который был скорректирован в сторону сокращения и оптимизации сроков ввода объекта в эксплуатацию, - уточнил Магомед Агамагомедов.

Планируемый срок открытия обновленного Бакунинского моста - май-июнь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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