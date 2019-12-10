О состоянии преступности в Мордовии за январь-ноябрь 2019 года

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-10T16:23:03+03:00

По информации Прокуратуры республики, число зарегистрированных преступлений за январь-ноябрь 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 5,6%

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В структуре преступности уменьшилось на 10,5% количество особо тяжких преступлений. На 9,7% увеличилось количество тяжких преступлений, средней тяжести - на 20,8% и небольшой тяжести - на 0,2%. Наибольший удельный вес от общего количества преступлений составляют преступления небольшой тяжести (53,9%), наименьший - особо тяжкие преступления (5,6%). Тяжкие преступления составляют 14,1%, преступления средней тяжести - 26,4%.

Статистика Прокуратуры республики достаточно отчетливо прорисовывает обобщенный портрет преступности. Во-первых, предпочтение отдается городу. Наибольшее число преступлений зарегистрировано в районах г. Саранска (Ленинский - 1501, Октябрьский - 1298, Пролетарский -1048), а также в Рузаевском районе (651). Меньше всех зарегистрировано преступлений в Большеигнатовском (37) и Атюрьевском (57)районах республики.

Несомненно, растет образовательный уровень коллективного антигероя. На 98,1% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, на 16,8% - преступлений экономической направленности.

Преступники стали меньше пить - с начала года на 6,5% меньше преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения; разумнее или профессиональнее стали и ранее совершавшие (снижение на 6,4%), и ранее судимыми (на 5,4%).

Число преступлений коррупционной направленности уменьшилось на 15,6%, в сфере незаконного оборота наркотиков - на 11,2%.

Самыми распространенными на территории республики остаются кражи (22,3%) и мошенничества (17,3%). Значителен удельный вес преступлений экономической направленности (12,0%), а также связанных с незаконным оборотом наркотиков (9,2%).

ИСТОЧНИК KP.RU