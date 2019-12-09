2019-12-09T16:56:23+03:00
Недвижимость

С потребителями коммунальных услуг заговорили на языке супергероев

Платежный сервис А3 совместно с ГК «ТНС энерго» продолжает комиксовый бум в сфере ЖКХ
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Фото предоставлено пресс-службой компанииФото предоставлено пресс-службой компании
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Серия комиксов, выпущенная на платежных квитанциях крупнейшей энергосбытовой компании «ТНС энерго» совместно с Платежным сервисом А3, посвящена типичным проблемам, возникающим в результате потребления жилищно-коммунальных услуг. Герои комиксов в актуальном для потребителя формате поднимают вопросы экологии, разумного использования природных ресурсов, экономии времени и денег.

Декабрьские квитанции поставщика электроэнергии по-прежнему содержат важный посыл для широкой аудитории - призыв отказаться от бумажных носителей в пользу онлайн-оплаты. Сюжет нового комикса разворачивается в условиях новогодней суеты. Потребителям напоминают, что нужно успеть оплатить все долги по коммунальным платежам до праздников, что позволит не только избежать незапланированных расходов на пени и штрафы, но и получить приятные бонусы и подарки.

Так, например, при оплате электроэнергии на сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru с промо-кодом TNSWINK клиентам подарят месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелеком», что особенно актуально в новогодние праздники. А с промо-кодом TNSPHILIPS можно получить 30% скидку на покупку техники для дома Philips, что позволит оптимизировать бюджет на покупку новогодних подарков родным и близким.

Новые платежные квитанции включают QR-код с понятной инструкцией, как легко и просто подключить электронный счет на сайте «ТНС энерго Пенза». На сегодняшний день на электронную квитанцию перешли уже более 500 000 клиентов.

Онлайн-оплата счетов на сайте энергосбытовой компании проста и понятна даже для начинающих пользователей. Вместе с электроэнергией можно оплатить услуги других поставщиков ЖКУ, пополнить счет мобильного телефона и домашнего Интернета, оплатить штрафы ГИБДД и погасить налоговые задолженности, а также распечатать или отправить на электронную почту квитанцию об оплате.

По данным А3, наибольший спрос к способам оплаты онлайн проявляют люди в возрасте 25-35 лет, называемые поколением Y и миллениалами. Кроме того, последние годы растет число пользователей Интернета в возрасте 55+, увеличившись на четверть, а мобильного интернета – в 2 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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