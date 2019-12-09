2019-12-09T15:21:53+03:00
Общество

В Пензе начали работу первые елочные базары

Цена на сосну начинается от 300 рублей за метр
Анна ЧЕРНАЯ
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В минувшие выходные в Пензе открылись первые семь точек продаж новогодних деревьев. Купить елку или сосну уже можно по адресам: пр. Строителей, 170; ул. Клары Цеткин, 55 и 25; ул. Мира, 43; ул. Калинина, 93 и ул. Пушкина, 15.

Помимо непосредственной продажи деревьев, сотрудники торговых точек помогут покупателям подогнать дерево под крестовину для установки (к слову, ее также можно купить на месте) и даже доставят покупку на дом.

Напоминаем вам, что при покупке вы имеет право запросить у продавца документы о наименовании индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего деятельность на торговом объекте, а также документы, подтверждающие происхождение и безопасность товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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