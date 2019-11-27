2019-11-27T16:14:10+03:00
Общество

Елочные базары в Пензе начнут работу 12 декабря

В городе будет организовано более 80 точек продаж
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Иван ПРОХОРОВФОТО: Иван ПРОХОРОВ
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Чуть больше месяца остается до главного зимнего праздника, и потому уже сейчас стоит задуматься не только о том, чем угощать гостей и что надеть, но и об украшении своего жилища. А какой Новый год без елки – пушистой, вкусно пахнущей, переливающейся огнями гирлянд и блеском мишуры?

И если вы не любите искусственные деревья и для вас Новый год без настоящей елочки или сосенки - не Новый год вовсе, сообщаем: уже с 1 декабря в нашем городе начнут обустраивать елочные базары. Сама торговля стартует 12 декабря и продлится до самого последнего дня в году.

Всего в Пензе организуют 84 точки, где будут продавать елки и аксессуары для них. Полный список уже утвержденных площадок можно посмотреть на сайте городской мэрии. Администрация города также рекомендует жителям покупать новогодние сосны и ели на легальных торговых точках, где имеется вся необходимая информация о происхождении и качестве хвойных деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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