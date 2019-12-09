2019-12-09T10:56:59+03:00
Экономика

Более тысячи пензенских семей оформили ипотеку в банке ВТБ

Ипотечный портфель ВТБ в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2019 года вырос на 14%, до 5,8 млрд рублей
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Всего с начала года жители региона оформили более тысячи жилищных кредитов.

Объем продаж ипотеки вырос за отчетный период на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млрд рублей. В основном займы оформляли для покупки жилья на вторичном рынке. На эти цели ВТБ предоставил свыше 950 млн рублей, что на 24% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года. Объем выдач жилищных кредитов на квартиры в новостройках превысил 460 млн рублей. Средний чек по ипотеке увеличился на 10% и составил 1,6 млн рублей

Около 13% от общего объема ипотечных продаж пришлось на рефинансированные кредиты. Всего таких займов было предоставлено на сумму 210 млн рублей.

«Ипотека является для нас флагманским направлением – на нее приходится порядка 40% розничного кредитного портфеля банка в регионе. Мы постоянно улучшаем условия и в рамках клиентоориентированной стратегии предоставляем линейку кредитных продуктов, удовлетворяющих интересы различных категорий заемщиков», – комментирует управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Для сотрудников бюджетной сферы предусмотрены льготные условия кредитования в рамках предложения «Люди дела». Приобрести жилье большей площади позволит программа «Больше метров — ниже ставка». Наряду с собственными программами банк также предлагает ипотеку с господдержкой для семей с двумя и более детьми с максимально выгодными ценовыми параметрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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