Юбилей экономического факультета Пензенского аграрного университета
За 40 лет работы факультет выпустил более шести тысяч первоклассных специалистов, многие из которых занимают руководящие посты, работают в различных отраслях промышленного производства, образования и науки, успешно развивают бизнес.
Обращаясь к собравшимся, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области, выпускник кафедры экономики Вадим Супиков отметил неизменно высокий уровень научной и педагогической школы, как факультета, так и аграрного университета и вручил почетные грамоты Законодательного Собрания и благодарности фракции в региональном парламенте.
Праздничное мероприятие завершилось концертом, который подготовили студенты и выпускники аграрного университета.
ИСТОЧНИК KP.RU