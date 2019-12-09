2019-12-09T09:52:55+03:00
Общество

Юбилей экономического факультета Пензенского аграрного университета

Торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате , собрало более 300 человек - среди них выпускники разных лет, преподаватели, студенты
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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За 40 лет работы факультет выпустил более шести тысяч первоклассных специалистов, многие из которых занимают руководящие посты, работают в различных отраслях промышленного производства, образования и науки, успешно развивают бизнес.

Обращаясь к собравшимся, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Пензенской области, выпускник кафедры экономики Вадим Супиков отметил неизменно высокий уровень научной и педагогической школы, как факультета, так и аграрного университета и вручил почетные грамоты Законодательного Собрания и благодарности фракции в региональном парламенте.

Праздничное мероприятие завершилось концертом, который подготовили студенты и выпускники аграрного университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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