2019-12-08T18:16:49+03:00
Происшествия

Сотрудница банка из Саранска, присвоившая деньги клиента, предстала перед судом

Приговор пока в законную силу не вступил
Анна ЧЕРНАЯ
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Жительница Саранска, присвоившая почти полтора миллиона рублей, принадлежащих клиенту банка, в котором она работала, признана виновной. Напоминаем вам, что кражу женщине удалось совершить с помощью поддельного кассового ордера. Коллегам сотрудница банка говорила, что владелец счета приходится ей родственником.

В ходе предварительного следствия вину она признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

По решению суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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