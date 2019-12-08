Сотрудница банка из Саранска, присвоившая деньги клиента, предстала перед судом
Приговор пока в законную силу не вступил
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Жительница Саранска, присвоившая почти полтора миллиона рублей, принадлежащих клиенту банка, в котором она работала, признана виновной. Напоминаем вам, что кражу женщине удалось совершить с помощью поддельного кассового ордера. Коллегам сотрудница банка говорила, что владелец счета приходится ей родственником.
В ходе предварительного следствия вину она признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
По решению суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU