В Саранске сотрудница банка украла у клиента почти полтора миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-04T15:52:24+03:00

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Завершилось расследование в отношении 39-летней жительницы Саранска, которая до недавнего времени занимала должность старшего менеджера-операциониста в банке.

В один из рабочих дней нарушительница с помощью поддельного кассового ордера сняла со счета клиента 500 тысяч рублей. Чтобы избежать подозрений со стороны своих коллег, женщина сообщила им, что этот человек приходится ей родственником. Через несколько месяцев сотрудница банка снова провернула такую же махинацию, сняв в этот раз с того же счета 900 тысяч. Добычу гражданка потратила на погашение кредита и ремонт в квартире.

Пропажу денег обнаружили во время визита клиента в банк - мужчина захотел снять сбережения и проценты со счета.

По данным пресс-службы МВД по Республике Мордовии, вину подозреваемая признала, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU