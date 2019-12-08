Сведения о доходах и имуществе недостоверные

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-08T10:06:28+03:00

После внесения прокуратурой Бессоновского района представления в представительный орган местного самоуправления семи депутатам сделано предупреждение

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Прокуратура района проверила исполнение антикоррупционного законодательства при предоставлении депутатами органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

Установлено, что семь депутатов представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе - своих и членов своей семьи. Ими неверно отражены полученные доходы по основному месту работы и от предпринимательской деятельности, сведения об имуществе, находящемся в собственности, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

И. о. прокурора района внес представление в представительный орган Бессоновского района.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования депутаты привлечены к предусмотренной законом Российской Федерации ответственности в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU