Сведения о доходах и имуществе недостоверные
Прокуратура района проверила исполнение антикоррупционного законодательства при предоставлении депутатами органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.
Установлено, что семь депутатов представили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе - своих и членов своей семьи. Ими неверно отражены полученные доходы по основному месту работы и от предпринимательской деятельности, сведения об имуществе, находящемся в собственности, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
И. о. прокурора района внес представление в представительный орган Бессоновского района.
По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования депутаты привлечены к предусмотренной законом Российской Федерации ответственности в виде предупреждения.
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