2019-12-07T13:42:38+03:00
Звезды

«Пенза – сердце мастерства»

III Международный фестиваль народных художественных промыслов и ремёсел проходит в эти дни в городе
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Более 200 умельцев из разных городов России и зарубежья собрались 6 декабря в киноконцертном зале «Пенза». В программе фестиваля - ярмарка-продажа изделий народных промыслов, мастер-классы от ремесленников, а также конкурс мастерства по различным направлениям: керамика, роспись по дереву, игрушка, изделия из бересты, лозы, дерева и других видов прикладного творчества, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Интересным и зрелищным событием первого дня фестиваля стал «Конкурс мастерства», в ходе которого народные умельцы за отведённое время создавали изделие на предложенную тему. Авторам лучших работ в каждой номинации вручены сертификаты на сумму 10 000 рублей.

Фестиваль на площадке ККЗ «Пенза» будет проходить еще 7 и 8 декабря.

На церемонии закрытия 7 декабря в 18:00 в ККЗ «Пенза» выступит народный артист Российской Федерации Владимир Девятов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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