2019-12-07T11:50:56+03:00
Происшествия

Сколько стоит попытка дать взятку в 500 рублей

В Мордовии водитель из Москвы осужден за покушение на дачу мелкой взятки сотруднику ГИБДД
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Мировым судьей судебного участка Торбеевского района Республики Мордовия вынесен приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу мелкой взятки), отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Это произошло 5 октября 2019 года, примерно в 16 часов 20 минут, на 22 км автодороги М5 Урал (подъезд к г. Саранску). Водитель автомашины марки «Форд Мондео» управлял транспортным средством с установленными дополнительными предметами, ограничивающими обзорность с места водителя - темной пленкой на передних стеклах автомашины.

За не составление административного протокола за совершенное им административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, водитель пытался дать инспектору ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Торбеевский» взятку в сумме 500 рублей. Однако сотрудник ГИБДД отказался принять от него данные денежные средства и совершать незаконные действия, сообщив о факте дачи взятки в дежурную часть ММО МВД России «Торбеевский».

Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал жителя г. Москвы виновным в совершении инкриминированного деяния и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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