ВТБ выдал пензенским компаниям свыше одного миллиарда рублей льготных кредитов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-06T14:19:07+03:00

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За девять месяцев 2019 года кредитный портфель ВТБ в Пензенской области по программам господдержки увеличился на 12% и составил более 3,2 млрд рублей.

Основную долю в портфеле составляют кредиты, выданные по льготной программе Министерства сельского хозяйства РФ для предприятий агропромышленного комплекса – более 2,0 млрд рублей. На кредиты, оформленные по программам Минэкономразвития РФ («Программа 674», «Программа 1706», «Программа 1764») – более 990 млн рублей, по программе Корпорации МСП – более 254 млн рублей.

За отчетный период ВТБ в области профинансировал местные компании на сумму свыше 1 млрд рублей. Из низ 600 млн рублей предоставлено по программе Минсельхоза и 420 млн рублей – по «Программе 1764».

Управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай прокомментировал: «ВТБ является одним из ключевых банков в реализации программ господдержки для компаний среднего и малого бизнеса. За счет льготного финансирования предприятия региона получают необходимую финансовую поддержку на выгодных условиях и имеют возможность модернизировать и расширять свои производства. Спрос на кредитные ресурсы по льготной ставке у пензенского бизнеса растет, и мы продолжаем активно развивать это направление, совершенствуя качество сервиса согласно новой стратегии ВТБ. Мы нацелены стать банком первого выбора для клиентов, предлагая актуальные финансовые продукты, и благодаря глубокому пониманию их потребностей».

ИСТОЧНИК KP.RU