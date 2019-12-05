Станок компании «СтанкоМашСтрой» снова вошел в число 100 лучших товаров в России
4 декабря в Пилястровом зале Губернаторского дома состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню качества, и награждение победителей конкурса «На соискание премии губернатора Пензенской области по управлению качеством» и всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В этом году к участию были допущены более 80 пензенских предприятий.
Металлообрабатывающее оборудование производства компании «СтанкоМашСтрой» вновь в числе лауреатов всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». На этот раз высокой награды удостоен токарный станок с ЧПУ серии СТ 16А25, который может применяться в различных отраслях промышленности для выполнения широкого спектра операций по обработке материалов. В течение двух лет компания имеет право использовать логотип престижного конкурса на данном виде оборудования.
В компании «СтанкоМашСтрой» всегда уделяется особое внимание качеству выпускаемых станков, повышению их конкурентоспособности. Сегодня токарное оборудование предприятия пользуется высоким спросом на отечественном и зарубежном рынках станкостроительной отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU