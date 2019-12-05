Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 23 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-05T15:03:58+03:00

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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2019 г. вырос на 9% и на 1 октября превысил 23 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за отчетный период увеличился на 2% — до 19,3 млрд рублей.

Существенный прирост зафиксирован в розничном сегменте. Кредитный портфель физлиц за отчетный период вырос на 15% и составил 14,6 млрд рублей. Ипотечный портфель за девять месяцев увеличился на 14%, до 5,8 млрд рублей, портфель кредитов наличными на 19%, до 7,4 млрд рублей, кредитных карт — на 6%, до 660 млн рублей.

Всего населению региона с начала года банк выдал кредитов на сумму 5,1 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая динамика - у направления жилищного кредитования. Выдачи по данному направлению увеличились на 7%, превысив 1,6 млрд рублей. Объем продаж кредитов наличными вырос на 4%, до 3,2 млрд рублей.

В период с января по сентябрь этого года отмечается повышение спроса на сберегательные продукты. Портфель привлеченных средств частных лиц показал прирост в 17% и на 1 октября составил 12,1 млрд рублей. За три квартала 2019 года жители региона разместили в ВТБ порядка 1,3 млрд рублей своих накоплений. Это на 43% больше, чем годом ранее.

В корпоративном сегменте кредитный портфель превысил 8,4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 7,2 млрд рублей, гарантийный портфель -1,8 млрд рублей.

В сегменте среднего и малого бизнеса портфель кредитов по итогам девяти месяцев этого года увеличился на 3%, до 8,2 млрд рублей.

ВТБ продолжает развивать направление зарплатных проектов. С начала года привлечено более 12 тысяч клиентов, получающих заработную плату на карту и переводящих ежемесячные зачисления на счет в ВТБ. Портфель зарплатных карт вырос до 57 тысяч штук.

Комментируя итоги работы, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил: «В текущем году мы активно работали над повышением эффективности внутрибанковских процессов, внедряли новые цифровые решения и неоднократно улучшили продуктовую линейку, предлагая наиболее удобные условия и выгодные процентные ставки. Все эти изменения направлены на повышение удовлетворенности наших клиентов, для которых, согласно новой стратегии банка, мы стремимся стать не только финансовым партнером первого выбора, но еще и консультантом, экспертом, к которому можно обратиться при решении задач любой сложности».

ИСТОЧНИК KP.RU