В Пензе названа лучшая студенческая семья -2019
В мероприятии приняли участие семь студенческих семей, представляющих ведущие пензенские вузы. Открыл фестиваль-конкурс танцевальный пролог от семей-участниц в сопровождении барабанного светового шоу «Пульс».
С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы Владислав Чесноков. Владислав Викторович вручил благодарственные письма главы администрации города Пензы и подарки семьям-участницам, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.
Конкурсная программа началась с зажигательных выступлений в рамках первого конкурса визиток «Муж и жена - студенческая семья». Конкурсанты продемонстрировали свои таланты и творческие способности, а также показали зрителям креативные видеоролики «Семейные лайфхаки» на тему: «Как совмещать семейную жизнь с учёбой».
Конкурсы сменяли один другой. Яркой ноткой всей программы стало дефиле «Мода и стиль - круглый год». Семьи продемонстрировали зрителям и членам жюри модный показ одежды от спонсоров мероприятия.
В настоящую импровизацию превратился «Интеллектуальный марафон». Предстояло найти выход из конфликтной ситуации и доказать, что участники по праву могут бороться за звание «Лучшая студенческая семья».
Завершал программу спортивный этап «Мы за спорт!», который проводился накануне 27 ноября 2019 года в фитнес-клубе «Uni-Gym».
В итоге по решению членов жюри фестиваля-конкурса названы победители в номинациях: самая творческая, романтичная, ответственная, дружная, интеллектуальная, спортивная семьи.
Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса стала семья Чистовых из Пензенского государственного университета.
Все участники получили подарки и сладкие призы от Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы и спонсоров мероприятия.
Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, МБУ «Молодёжный центр «Юность» г. Пензы совместно с Пензенским государственным университетом.
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