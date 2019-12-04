В Пензе названа лучшая студенческая семья -2019

СЕГОДНЯ 17:15 2019-12-04T17:15:02+03:00

3 декабря в Центре культуры и досуга Пензы прошел городской фестиваль-конкурс

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В мероприятии приняли участие семь студенческих семей, представляющих ведущие пензенские вузы. Открыл фестиваль-конкурс танцевальный пролог от семей-участниц в сопровождении барабанного светового шоу «Пульс».

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы Владислав Чесноков. Владислав Викторович вручил благодарственные письма главы администрации города Пензы и подарки семьям-участницам, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Конкурсная программа началась с зажигательных выступлений в рамках первого конкурса визиток «Муж и жена - студенческая семья». Конкурсанты продемонстрировали свои таланты и творческие способности, а также показали зрителям креативные видеоролики «Семейные лайфхаки» на тему: «Как совмещать семейную жизнь с учёбой».

Конкурсы сменяли один другой. Яркой ноткой всей программы стало дефиле «Мода и стиль - круглый год». Семьи продемонстрировали зрителям и членам жюри модный показ одежды от спонсоров мероприятия.

В настоящую импровизацию превратился «Интеллектуальный марафон». Предстояло найти выход из конфликтной ситуации и доказать, что участники по праву могут бороться за звание «Лучшая студенческая семья».

Завершал программу спортивный этап «Мы за спорт!», который проводился накануне 27 ноября 2019 года в фитнес-клубе «Uni-Gym».

В итоге по решению членов жюри фестиваля-конкурса названы победители в номинациях: самая творческая, романтичная, ответственная, дружная, интеллектуальная, спортивная семьи.

Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса стала семья Чистовых из Пензенского государственного университета.

Все участники получили подарки и сладкие призы от Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы и спонсоров мероприятия.

Организаторами мероприятия выступили Комитет по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы, МБУ «Молодёжный центр «Юность» г. Пензы совместно с Пензенским государственным университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU