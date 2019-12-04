В Пензенской области кадеты почтили память погибших воинов

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-04T10:31:17+03:00

Цветы возложили на братской могиле и могиле неизвестного летчика в городе Каменке

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3 декабря 2019 года в рамках акции «75 шагов навстречу 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» кадеты Следственного комитета Российской Федерации - учащиеся 6 класса МОУ СОШ №8 города Каменки почтили память погибших воинов, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Во время Великой Отечественной войны под Каменкой находился 10-й запасной авиационный полк, в котором для фронта готовили летчиков. Также в Каменке находился эвакогоспиталь. Погибшие солдаты захоронены в братской могиле, на плите перечислены их фамилии и имена. В нескольких метрах находится могила летчика 10-го авиационного полка, имя которого остается неизвестным.

Отдавая дань памяти всем солдатам, боровшимся за родную землю в годы Великой Отечественной войны, кадеты возложили цветы на братской могиле и захоронении неизвестного летчика.

К этой памятной дате кадетский класс принял участие в конкурсе рисунков «Они сражались за Родину!», организованном региональным Следственным комитетом. Конкурсной комиссией все работы признаны талантливыми и творческими, определены победители конкурса: Иван Кирюхин, Анастасия Нагдасёва, Данила Вербин. Им вручены дипломы и подарки. Несколько работ признаны лучшими в номинациях «Слёзы войны», «Женское лицо войны», «Оригинальность художественного замысла».

Всем участникам конкурса рисунков вручены дипломы и сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU