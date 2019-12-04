Владимир Волков встретился с Валентиной Матвиенко

СЕГОДНЯ 08:54 2019-12-04T08:54:15+03:00

Рабочая встреча Главы Республики Мордовия и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ прошла 3 декабря в Москве

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В ходе беседы обсуждалась реализация национальных проектов в регионе, в частности, софинансирование расходных обязательств республики из федерального бюджета. Рассматривались вопросы социально-экономического развития субъекта РФ.

Глава Республики сообщил, что, согласно предварительным итогам 2019 года, рост объемов промышленного производства в Мордовии составит 117 процентов.

«Это существенно выше среднего уровня. По данному показателю регион может стать одним из лидеров», - отметила Валентина Матвиенко.

Положительная динамика в области сельского хозяйства. Рост объемов производства АПК за 10 месяцев текущего года составил 108 процентов, производства молока - 104 процента. В Мордовии строится ещё 8 больших животноводческих комплексов.

При обсуждении реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» Глава Мордовии проинформировал, что в этом году в республике планируется ввести в эксплуатацию 350 тыс. квадратных метров жилья, что на 10 процентов больше, чем в предыдущем. Также на встрече говорили о решении вопросов, возникающих в ходе долевого строительства в жилищной сфере.

В ходе беседы Владимир Волков от всех жителей Мордовии поблагодарил Главу Совета Федерации за содействие в реализации проекта строительства хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы.

Во встрече принял участие сенатор от Мордовии, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

ИСТОЧНИК KP.RU