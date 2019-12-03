Проверьте квитанцию, чтобы не остаться без электроэнергии

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-03T15:48:27+03:00

ООО «ТНС энерго Пенза» направило потребителям Пензенской области в квитанциях за ноябрь 2019 года уведомления о наличии задолженности и возможном отключении электроэнергии

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Раздел, информирующий о предстоящем ограничении подачи ресурса, появится в квитанциях клиентов, чей долг за электроэнергию превысил 2 кратный норматив потребления. Таких недобросовестных плательщиков на начало декабря только в Пензе насчитывается более 2 200 человек. Неоплата указанной в счете задолженности влечет за собой полное ограничение подачи электроэнергии.

Необходимо помнить, что согласно действующему законодательству, в случае отключения энергоснабжения потребитель обязан не только оплатить имеющуюся задолженность, но и возместить расходы на введение ограничения и возобновление подачи энергии.

Наиболее быстро и комфортно внести плату за потребленный ресурс можно при помощи компьютера либо мобильного устройства с выходом в Интернет:

• на сайте компании penza.tns-e.ru без регистрации;

• в «Личном кабинете»;

• с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» (для OS Android)

Также совершение всех необходимых платежей доступно в кассах Центров обслуживания клиентов и районных служб сбыта ООО «ТНС энерго Пенза», расположенных по всей территории Пензенской области, офисах банковских учреждений и отделениях почтовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU