Из-за чего возник конфликт, подозреваемый так и не вспомнил
Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти 30-летнему мужчине (ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
По данным следствия, в ночь с 20 на 21 ноября 2019 года 22-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, познакомился в селе Засечное Пензенского района с потерпевшим. Как оказалось, они проживали в одном доме. Потерпевший пригласил нового знакомого к себе в гости, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
В процессе распития спиртного между ними возник конфликт, из-за чего, злоумышленник не вспомнил, ссылаясь на состояние опьянения. Обвиняемый нанес не менее одного удара кулаком и не менее одного удара ногой по голове потерпевшего. И затем покинул квартиру потерпевшего. Тело погибшего обнаружила его мать 23 ноября.
Согласно данным судебно-медицинской экспертизы смерть мужчины 1989 года рождения наступила от закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия.
Благодаря эффективному взаимодействию следователей и сотрудников отдела МВД России по Пензенскому району личность мужчины, причастного к причинению смерти потерпевшему, была установлена в течение нескольких часов.
Молодой человек задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU