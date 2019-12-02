«Лагуна-УОР» стартует в ранге действующего чемпиона

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-02T12:48:27+03:00

Команда девочек из Пензы в соревнованиях по мини-футболу в прошлом году завоевала золотые медали

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Сегодня, 2 декабря, в ФОКе «Спутник» стартует открытое первенство России по мини-футболу (футзалу) среди команд девочек 2001-2002 годов. Как сообщает пресс-атташе МФК «Лагуна-УОР» Елена Никитина, в турнире принимают участие команды: «Аврора» (Санкт-Петербург), «Норманочка» (Нижегородская область), «Лагуна-УОР» (Пензенская область) и «ОрелГУ-КПРФ» (Орел).

Расписание игр

2 декабря 14:30 "Аврора" - "Норманочка" 17:00 "Лагуна-УОР" - "ОрелГУ-КПРФ"

3 декабря 14:30 "ОрелГУ-КПРФ" - "Норманочка" 17:00 "Лагуна-УОР" - "Аврора"

4 декабря 12:00 "ОрелГУ - КПРФ" - "Аврора" 14:30 "Норманочка" - "Лагуна-УОР"

В прошлом году первенство также проходило в Пензе, и наша команда выиграла золотые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU