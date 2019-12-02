У сыроделов Мордовии праздник

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-02T10:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ичалковские сыры и масло уже давно пользуются спросом по всей России.

И прежде всего продукцию предприятия отличают высокое качество, большой ассортимент.

От имени Главы Мордовии собравшихся приветствовал Председатель Правительства РМ Владимир Сушков. Благодаря модернизации производства на «Сыродельном комбинате «Ичалковский» реализуется большое количество инвестиционных проектов. Предприятие активно сотрудничает с компаниями из Дании, США, Франции, Польши, Болгарии и других стран, представители которых присутствовали на торжественном собрании.

В настоящее время на комбинате «Ичалковский» трудятся 338 человек. Средний возраст работников - 36 лет, средняя зарплата составляет 36 тысяч рублей. На торжественном собрании многим из работников предприятия были вручены награды. Среди них и мастер цеха по уходу за сырами Ольга Солодовникова, она награждена орденом Славы III степени.

От имени Госсобрания и депутатского корпуса сыроделов Мордовии поздравил спикер республиканского парламента Владимир Чибиркин. Он отметил, что ичалковскую продукцию знают во всех уголках страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Владимир Чибиркин выразил уверенность, что предприятие и дальше будет выпускать продукцию только высокого качества и еще не раз займет призовые места на международных и всероссийских выставках, отмечают «Известия Мордовии».

ИСТОЧНИК KP.RU