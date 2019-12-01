Последствия аварии устранены

СЕГОДНЯ 18:40 2019-12-01T18:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По сообщению «Поволжуправтодор», 30 ноября, в связи с ДТП на 564-м км автомобильной дороги М-5 «Урал», с 18:40 был ограничен проезд на участке от с. Вирга до с. Подгорное. Для всех видов автотранспорта временно было организовано реверсивное движение.

После устранения дорожными службами последствий столкновения двух грузовых автомобилей на 564-м км движение на федеральной дороге М-5 «Урал» в Пензенской области восстановлено в полном объеме, сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

ИСТОЧНИК KP.RU