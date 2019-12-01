Прокуратура Мордовии потребовала наказать виновных

СЕГОДНЯ 18:18 2019-12-01T18:18:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Республики Мордовия провела проверку соблюдения уголовно-исполнительного и иного законодательства в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 10 УФСИН России по Республике Мордовия», в ходе которой выявлены нарушения законодательства о материально-бытовом обеспечении осужденных и социальной защите инвалидов, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Кроме того, установлены нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, наложении на них взысканий, постановке их на профилактический учет и установлении административного надзора.

Выявлены факты несоблюдения законодательства об обеспечении надлежащих условий труда на производстве, пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

По результатам проверки прокурором республики Александром Филимоновым внесено представление, в котором он потребовал у начальника территориального органа ФСИН России принять меры по устранению выявленных нарушений законов и привлечению к ответственности виновных должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU