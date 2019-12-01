СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-01T15:52:29+03:00

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Зима, как водится, всегда приходит неожиданно. Но не в этот раз. Дорожные службы Пензы сегодня, после первого снегопада, проводили очистку от снега и обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. В работах было задействовано 66 единиц техники и 64 специалиста МУП "Пензадормост". На сложных участках организовали дежурство комплексных дорожных машин.

Уборка от снега лестничных сходов и пешеходных дорожек, переходов проводилась как вручную, так и с помощи ротора - на Б.Сурском мосту, путепроводах на улицах Ленина, Луначарского, Толстова, Беляева, 8 Марта, Баумана, Терновского, в районе Пензы - 1, по улицам Чехова, Суворова и на других улицах.

Для обеспечения отвода талых вод проводилась промывка ливневой канализации, бригады работали на улицах Ферганской, Чебышева, проспектах Победы и Строителей, проводилась также очистка кюветов в других микрорайонах.

ИСТОЧНИК KP.RU