2019-12-01T11:08:43+03:00
Общество

«Общегородской фестиваль «Эстафета доброты»

Пензенская библиотека имени М.Ю. Лермонтова участвует во Всероссийской акции
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.
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А приурочена она к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Организатором Акции является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих».

В рамках мероприятия 5 декабря в 13:00 в историческом здании Лермонтовки состоится инклюзивный спектакль «Собачка Соня» (по мотивам произведения А. А. Усачёва).

Это совместная работа творческой студии «ДАР» и театральной студии «Точка зрения». Студии работают при отделе «Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» под руководством режиссера Дарьи Битюцкой.

Планируется, что спектакль будет с тифлокомментированием для зрителей с проблемами зрения. Это первая практика в нашем регионе - сделать доступным просмотр спектакля для людей с особыми потребностями, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Организаторы приглашают на просмотр спектакля!

ИСТОЧНИК KP.RU

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