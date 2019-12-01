2019-12-01T10:22:08+03:00
Экономика

Что ждать малому бизнесу?

4 декабря в Пензе состоится форум «Территория бизнеса - территория жизни» и межрегиональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»
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На одной площадке встретятся предприниматели малого бизнеса и поборются за выход в финал, который пройдёт в Москве.

На пленарной сессии «Территория бизнеса - территория жизни» первые лица региона и приглашённые эксперты обсудят, что ждать малому бизнесу в 2020-2021 годах. Главные темы - исследования, прогнозы, изменения законодательства, улучшение бизнес-климата в регионе и кредитование малого бизнеса, отмечает пресс-служба Министерства экономики Пензенской области.

Организаторы форума - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Пензенской области.

Победители премии получат специальные призы от организаторов и партнёров премии - это символ «Бизнес-Успеха» - статуэтка «Золотой домкрат», электронные гаджеты Apple от МСП Банка, бесплатное обучение в школе «Кайдзен» и другие. А также станут участниками масштабного финала, который состоится в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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