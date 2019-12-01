Фестиваль джазовой музыки в Пензе

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-01T09:50:28+03:00

В детской музыкальной школе им. В.П. Чеха прошел V фестиваль-конкурс «В джазе только дети»

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В этом году конкурс получил статус межрегионального. Более 100 юных музыкантов из Ульяновска, Пензы, Заречного, Никольска, Кузнецка, Сердобска, Кузнецка-12, Мокшанского, Городищенского и Земетчинского районов приняли участие в конкурсной программе, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Организаторы отмечают, что увеличивается число музыкантов-духовиков, репертуар становится более разнообразным, а участники конкурса постоянно совершенствуют свое мастерство.

Фестиваль проходил по четырем традиционным номинациям. Участники оценивались в инструментальном и вокальном жанрах, а также сольном и ансамблевом исполнение.

Председателем жюри в 2019 году стал Доцент кафедры музыкального исполнительства эстрады Самарской академии культуры и искусств - Заслуженный работник культуры России, Лауреат международных и всероссийских конкурсов Владимир Дрындин.

Также выступления оценивали известные пензенские музыканты преподаватели ПКИ С.Н.Струков, Г.А.Мурыгин, руководитель эстрадно – джазового оркестра «Экспресс – Бэнд», преподаватель ДМШ им. В.П.Чеха - Ю.Н.Белоногов.

ИСТОЧНИК KP.RU