Театральные коллективы Пензенской области - в пятерке лучших

30 Нояб. 22:11 2019-11-30T22:11:39+03:00

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Каждый житель Приволжского федерального округа мог проголосовать за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43.

Наталья Кучишкина - режиссер постановки «Проданный смех» театральной студии «Арлекин» стала обладательницей награды в номинации «Лучший режиссер». Студенческий театр «Кириллица» со спектаклем «Записки юного врача» и театральная студия «Арлекин» с постановкой «Проданный смех» по результатам голосования вошли в пятерку лучших театральных коллективов ПФО и заняли 4 и 5 места соответственно.

Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. руб. на постановку следующих спектаклей, за вторые места - по 140 тыс. руб., за третьи - 100 тыс. руб. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.

По информации пресс-службы Министерства культуры и туризма области, торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» и призеров конкурса афиш фестиваля состоится 16 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде на сцене Нижегородского театра «Комедiя».

ИСТОЧНИК KP.RU