Компании «СтанкоМашСтрой» из Пензы присуждена Национальная премия «Приоритет-2019»
«Компания «СтанкоМашСтрой» в четвертый раз была удостоена почетной награды в номинации «Станкостроение», уверенно подтвердив свои лидирующие позиции в области импортозамещения. Высокую оценку получил вертикальный обрабатывающий центр модель VTM 9L», - сказал руководитель предприятия депутат Законодательного Собрания Олег Кочетков.
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Большом зале Общественной палаты РФ в Москве.
Сегодня станки компании «СтанкоМашСтрой» входят в перечень Минпромторга РФ как промышленная продукция, произведенная в Российской Федерации. Уровень локализации отечественных комплектующих на предприятии составляет более 70 процентов. В планах - увеличить этот показатель до 100 процентов. В том числе за счет собственного производства комплектующих, к выпуску которых на предприятии планируют приступить уже в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU