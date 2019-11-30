Компании «СтанкоМашСтрой» из Пензы присуждена Национальная премия «Приоритет-2019»

СЕГОДНЯ 19:55 2019-11-30T19:55:33+03:00

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«Компания «СтанкоМашСтрой» в четвертый раз была удостоена почетной награды в номинации «Станкостроение», уверенно подтвердив свои лидирующие позиции в области импортозамещения. Высокую оценку получил вертикальный обрабатывающий центр модель VTM 9L», - сказал руководитель предприятия депутат Законодательного Собрания Олег Кочетков.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Большом зале Общественной палаты РФ в Москве.

Сегодня станки компании «СтанкоМашСтрой» входят в перечень Минпромторга РФ как промышленная продукция, произведенная в Российской Федерации. Уровень локализации отечественных комплектующих на предприятии составляет более 70 процентов. В планах - увеличить этот показатель до 100 процентов. В том числе за счет собственного производства комплектующих, к выпуску которых на предприятии планируют приступить уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU