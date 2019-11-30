2019-11-30T17:58:40+03:00
Происшествия

В одном из баров Пензы сработала тревожная сигнализация

Росгвардейцы задержали женщин, подозреваемых в совершении хищения
Поделиться:
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской областиФото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
Изменить размер текста:

Около пяти утра в одном из баров Пензы по проспекту Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу.

На месте к ним обратился бармен заведения. Девушка рассказала, что случайно уснула на рабочем месте, этим воспользовались две посетительницы бара. Они взяли с прилавка четыре бутылки алкогольной продукции общей стоимостью 3400 рублей и, не заплатив за товар, покинули заведение. Происходящее заметила еще одна посетительница бара, она и разбудила бармена и рассказала о случившемся.

Сотрудники Росгвардии произвели задержание двух женщин 37 и 36 лет, подозреваемых в совершении хищения. Камерами видеонаблюдения была зафиксирована их причастность к содеянному. Воспользовавшись тем, что бармен уснула на рабочем месте, посетительницы заведения похитили алкогольную продукцию. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Компании «СтанкоМашСтрой» из Пензы присуждена Национальная премия «Приоритет-2019»
Пензенский госуниверситет сотрудничает с ведущими арабскими вузами
Судьба солдата
Рождественские чтения в Пензе
Мордовия голосует за лучшие спектакли «Театрального Приволжья»
Приняты изменения в Генеральный план Пензы
«Солдатик» в ККЗ «Пенза»
Иван Белозерцев: «В этом году в развитие АПК было вложено 18 миллиардов рублей»
ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договоры с рядом управляющих организаций в Пензе
Пензенские студенты смогут рассказать о неправомерных действиях сотрудников вузов
Что изменилось в электронной регистрации на недвижимость?
Иван Белозерцев наградил аграриев
В День Неизвестного Солдата в Пензенской области пройдут памятные мероприятия
Трое жителей Мордовии украли 220 литров дизельного топлива
Работу юной художницы из Пензы признали одной из лучших на всероссийском конкурсе
В Пензе продолжается реконструкция Крепостного вала
ВТБ Факторинг провел мастер-класс для студентов НИУ ВШЭ
Петр Тултаев занял 13 место в «Национальном рейтинге мэров»
В пензенской мэрии прошел прием граждан
В Пензе откроется фотовыставка «Магия театра»
В Пензе откроется общественная приемная «Судьба солдата»
Следственное управление Мордовии просит помощи в поиске пропавшего мужчины
Музыка длиною в 20 лет
В Мордовии разыскивают очевидцев ДТП, в котором погиб мужчина
В следующем году в Пензе откроют памятник Матери
В Пензенской области пенсионерка отдала мошенникам более ста тысяч рублей