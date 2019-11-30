В одном из баров Пензы сработала тревожная сигнализация

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-30T17:58:40+03:00

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Около пяти утра в одном из баров Пензы по проспекту Строителей сработала кнопка тревожной сигнализации. Ближайший экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии был незамедлительно направлен по указанному адресу.

На месте к ним обратился бармен заведения. Девушка рассказала, что случайно уснула на рабочем месте, этим воспользовались две посетительницы бара. Они взяли с прилавка четыре бутылки алкогольной продукции общей стоимостью 3400 рублей и, не заплатив за товар, покинули заведение. Происходящее заметила еще одна посетительница бара, она и разбудила бармена и рассказала о случившемся.

Сотрудники Росгвардии произвели задержание двух женщин 37 и 36 лет, подозреваемых в совершении хищения. Камерами видеонаблюдения была зафиксирована их причастность к содеянному. Воспользовавшись тем, что бармен уснула на рабочем месте, посетительницы заведения похитили алкогольную продукцию. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU