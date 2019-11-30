СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-30T17:03:08+03:00

Жители Пензы смогут узнать судьбу погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

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1 декабря, в канун Дня неизвестного солдата, на базе информационно-поискового ресурсного центра "Юность" (г. Пенза, ул.Литвинова,21А) представители пензенского регионального отделения "Поисковое движение России" откроют общественную приемную "Судьба солдата", информирует пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Все желающие жители города Пензы и области с 13.00 до 17.00 смогут узнать о судьбе своих родных погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поисковики окажут консультативную помощь по работе с поисковыми интернет ресурсами и оформлению запросов в Государственные архивы Российской Федерации.

В ходе проведения акции поисковики продемонстрируют передвижную тематическую выставку экспонатов, привезенных с мест сражений пензенских стрелковых дивизий

ИСТОЧНИК KP.RU