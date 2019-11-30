2019-11-30T10:34:49+03:00
Звезды

Мордовия голосует за лучшие спектакли «Театрального Приволжья»

Оцениваются спектакли детских и студенческих любительских студий, вышедшие в финал первого окружного фестиваля
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Фото: "Известия Мордовии"Фото: "Известия Мордовии"
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Большая зрительская команда поторопилась отдать свои голоса в самые первые минуты после старта голосования, который был дан 29 ноября в 13 часов.Студенты, преподаватели и сотрудники МГУ им. Н.П.Огарева дружно включились в процесс.

- Жалко, что за постановку нашего театра «ИНКогнито» мы голосовать не можем, - сетуют третьекурсники филологического факультета. – Но мы заранее на сайте фестиваля посмотрели спектакли и других регионов. Там тоже есть интересные, глубокие работы. Свои симпатии отдадим им. Но надеемся, наши спектакли – школьный «Тимур и его команда» и студенческую комедию «Лекарь по неволе» - найдут отклик у публики в республиках и областях ПФО, отмечают «Известия Мордовии».

В запасе у зрителей ещё есть немного времени, чтобы выразить своё мнение и внести лепту в выбор победителей и призёров творческого состязания. Для этого достаточно позвонить по 8 (800) 350-35-43 (звонок бесплатный!) и назвать оператору номер коллектива, за который Вы голосуете (студенческий и школьный). У каждого спектакля свой порядковый номер. Полный список финалистов размещен на сайте фестиваля «Театральное Приволжье».

Голосование завершится сегодня, 30 ноября в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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