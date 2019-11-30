2019-11-30T08:07:38+03:00
Звезды

«Солдатик» в ККЗ «Пенза»

Специальный показ фильма, приуроченного к 75-летию Победы, состоится 1 декабря
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Фото: Пресс-служба правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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В Пензу приедет исполнитель главной роли фильма – Андрей Андреев, а также режиссер Виктория Фанасютина.

Фильм основан на реальных событиях. Это история жизни самого маленького солдата – героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство. А он, чтобы соответствовать этому почетному званию, стал настоящим защитником Родины.

Как и все дети, он бывает озорной, иногда проказничает. Наивный и трогательный, в то же время, может дать урок мужества, патриотизма и стойкости.

Специальный показ фильма «Солдатик» состоится в рамках XII Открытого Российского кинофестиваля им. Ивана Мозжухина «Мужская роль». Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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