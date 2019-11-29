ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договоры с рядом управляющих организаций в Пензе

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-29T15:52:10+03:00

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С 1 января 2020 года ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договоры энергоснабжения с несколькими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами в Пензе.

Расторжение договоров энергоснабжения будет произведено энергосбытовой компанией в одностороннем порядке и затронет многоквартирные дома, находящиеся под управлением ООО «МУП Железнодорожного района», ООО «МУП Ленинского района», ООО «МУП Первомайского района», ООО «УК «Твой Дом - Веселовка», ООО «УК «Твой Дом - Парус» и ООО «Уютный дом». Прекращение снабжения коммунальным ресурсом обусловлено ненадлежащим исполнением перечисленными организациями обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

Односторонний отказ от договора ресурсоснабжения для энергосбытовых компаний предусмотрен положениями Жилищного кодекса РФ. Данная мера применяется при наличии у управляющей организации задолженности равной двум или более среднемесячным величинам обязательств по оплате электроэнергии.

Вследствие расторжения договоров энергоснабжения с управляющими компаниями с 1 января 2020 года жители домов, находящихся в их ведении, будут переведены на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком электроэнергии и станут получать счета за индивидуальное потребление ресурса от ООО «ТНС энерго Пенза».

При этом договоры энергоснабжения ООО «ТНС энерго Пенза» с ООО «МУП Железнодорожного района», ООО «МУП Ленинского района», ООО «МУП Первомайского района», ООО «УК «Твой Дом - Веселовка», ООО «УК «Твой Дом - Парус» и ООО «Уютный дом» продолжат действовать в части приобретения электроэнергии, потребляемой при использовании и содержании общего имущества (СОИ).

Ознакомиться со списком многоквартирных домов, которых коснется расторжение договоров энергоснабжения, можно на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Информация о принятии населения на прямые договоры». Дополнительную информацию по всем интересующим вопросам можно получить в Контактном центре компании по телефону (8412) 98-78-48.

ИСТОЧНИК KP.RU