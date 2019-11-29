2019-11-29T15:25:31+03:00
Общество

Что изменилось в электронной регистрации на недвижимость?

На вопросы пензенцев продолжают отвечать специалисты Управления Росреестра по Пензенской области
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- Слышал, что что-то изменилось в электронной регистрации на недвижимость. Может, поясните?

- Да, новое есть. В целях защиты граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи 06.08.2019 г. был подписан закон, который предоставляет гражданам право внести в ЕГРН отметку о возможности предоставления в Росреестр заявления о переходе или прекращения права на принадлежащую им недвижимость, подписанного электронной подписью. При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможна.

При этом закон предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не будет требоваться специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника недвижимости. Это когда электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности подачи электронных пакетов документов от кредитных организаций без внесения в реестр отметки на основании заявления собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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