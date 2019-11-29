2019-11-29T12:54:43+03:00
Экономика

ВТБ Факторинг провел мастер-класс для студентов НИУ ВШЭ

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ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) организовал открытый урок для студентов и выпускников Института профессиональной переподготовки Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ). Мастер-класс по теме «Как улучшить платежную дисциплину дебиторов с выгодой для них» провел Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

В ходе мероприятия Корнелиу Робу рассказал участникам о современных инструментах факторинга, коммерческого финансирования и применяемых решениях Supply Chain Finance (SCF). На открытом уроке он также представил исследование о практике применения комплексных программ финансирования SCF, которое провел ВТБ Факторинг осенью этого года.

Результаты опроса компаний продемонстрировали огромный потенциал для роста рынка факторинга за счет распространения программ финансирования на поставщиков крупных компаний. Сегодня в России только 4% респондентов-предприятий малого и среднего бизнеса используют факторинг для досрочной оплаты контракта. Большая часть компаний не участвует в программах комплексного финансирования поставщиков, но подавляющее большинство из них сталкивается с задержками платежей, даже несмотря на предоставление скидок добросовестным покупателям. В то же время в последние два года зафиксирован растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности, в частности, комплексные программы финансирования поставщиков. Доля таких сделок в портфеле ВТБ Факторинг уже достигла 30%. По прогнозам компании, в течение пяти лет этот рынок может вырасти до 100 тысяч поставщиков, а его объем превысит триллион рублей.

«Как лидер факторингового бизнеса в России мы несем особую ответственность за развитие отрасли. Новые продукты ВТБ Факторинг, связанные с финансированием поставщиков крупных компаний, делают этот инструмент доступным для компаний МСБ. И мы рады тому, что молодые практикующие специалисты живо интересуются новыми инструментами управления оборотным капиталом, готовы перенимать опыт эффективной работы с дебиторской и кредиторской задолженностью. Этот интерес подтверждается и в реальном бизнесе. В рамках общегрупповой стратегии ВТБ наши новые решения, в том числе по цифровизации сервиса, позволяют наращивать клиентскую базу ВТБ Факторинг. За девять месяцев мы профинансировали более тысячи клиентов. На наш взгляд, повышение общей осведомленности о факторинге среди менеджеров и руководителей компаний будет способствовать применению полученных знаний на практике, улучшению платежной дисциплины и как следствие – финансового состояния компаний», — заявил Корнелиу Робу, руководитель дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг.

ВТБ Факторинг является лидером на рынке факторинга России. По состоянию на 1 октября портфель компании достиг 195,7 млрд рублей. При этом объем предоставленного финансирования превысил 490 млрд рублей, с начала года было обработано более полумиллиона поставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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