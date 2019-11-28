Музыка длиною в 20 лет

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-28T17:01:26+03:00

Юбилейный концерт Губернаторского ансамбля солистов «Старгород» состоялся в среду, 27 ноября, в большом зале областной филармонии

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Пензенские исполнители представили публике новую сольную инструментальную программу «20 лет - слов нет!». Прозвучали произведения мировой музыкальной классики в оригинальном исполнении солистов ансамбля, лучшие за 20 лет существования коллектива, давно полюбившиеся публике, музыкальные композиции.

В начале концерта министр культуры и туризма Татьяна Курдова вручила музыкантам знаки и свидетельства Заслуженных работников культуры Пензенской области.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Губернаторский ансамбль солистов «Старгород» образован в 1999 году. Высокий профессионализм, оригинальная подача разножанрового музыкального материала позволила коллективу стать визитной карточкой Пензенской области. Пензенские музыканты презентовали свое творчество на ведущих концертных площадках Китая, Египта, Франции, Италии, Германии, Чехии, Венгрии, Австрии, Турции, Белоруссии и Казахстана.

ИСТОЧНИК KP.RU