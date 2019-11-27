2019-11-27T16:25:28+03:00
Звезды

Арина Титова из Пензы - золотая медалистка

Она стала победительницей в номинации «Эстрадный вокал» Четырнадцатых молодежных дельфийских игр государств-участников СНГ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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Дельфийские игры - это состязания в искусстве, которые проводились в Древней Греции наряду с Олимпийскими играми - спортивными соревнованиями. В 2000 году в Москве были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности.

В этом году Игры прошли в формате чемпионата с 22 по 26 ноября в Московской области. В мероприятиях приняли участие около 500 представителей творческой молодежи в возрасте от 10 до 25 лет из 10 стран,отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Воспитанница пензенской детской музыкальной школы имени Виктора Чеха Арина Титова завоевала Золотую медаль Молодежных дельфийских игр.

В программе Игр государств-участников СНГ проходили соревнования в 6 номинациях: фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. Гала-концерт состоялся 25 ноября на сцене подмосковного Vegas City Hall.

Юбилейные Пятнадцатые открытые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ состоятся в апреле 2020 года в Омской области.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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