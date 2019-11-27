В Каменке, Иссе и Шемышейке изменятся адреса офисов ООО «ТНС энерго Пенза»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-27T15:50:30+03:00

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области стремится сделать обслуживание потребителей более удобным и эффективным

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Со 2 декабря 2019 года подразделения ООО «ТНС энерго Пенза» в Каменке, Иссе и Шемышейке продолжат свою работу по новым адресам:

· Каменская районная служба сбыта - г. Каменка, ул. Чернышевского, 1Д;

· Иссинская районная служба сбыта - пгт. Исса, ул. Ленинская, 40;

· Шемышейская районная служба сбыта - р.п. Шемышейка, ул. Ленина, 29.

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) потребители смогут получить консультации, касающиеся передачи показаний приборов учета и оплаты электроэнергии, наличия задолженности и подключения дистанционных сервисов.

Необходимо отметить, что ООО «ТНС энерго Пенза» предоставляет своим клиентам возможность получения услуг по принципу «одного окна». В ходе визита в офисы компании, расположенные в районах Пензенской области, потребители могут не только решить вопросы, связанные с энергоснабжением, но и воспользоваться дополнительными услугами, а также приобрести сопутствующие электротехнические товары.

Энергосбытовая компания и в дальнейшем продолжит работу по совершенствованию своих Центров обслуживания клиентов, делая их еще более доступными и функциональными.

ИСТОЧНИК KP.RU