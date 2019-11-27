2019-11-27T10:36:50+03:00
Происшествия

Жительница Пензы ударила приятеля ножом

7 августа, употребив спиртное, 36-летняя жительница Пензы пошла в гости к своему знакомому
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Зайдя в квартиру, она увидела, что тот лежит на кровати. Злоумышленница начала высказывать претензии по поводу того, что он накануне взял у нее деньги на приобретение алкоголя и не вернул.

Мужчина, также находившийся в состоянии опьянения, попытался встать с кровати. В этот момент женщина схватила нож и нанесла ему один удар в грудную клетку. После нанесения ранения она сразу же покинула жилище потерпевшего. По дороге спрятала орудие преступления, прикопав его землей.

На следующий день она пришла в квартиру бывшего приятеля и, убедившись, что тот скончался, позвонила в полицию. По прибытию на место происшествия сотрудников правоохранительных органов женщина сообщила о том, что не знает, что явилось причиной смерти приятеля.

Впоследствии в ходе проведения следственных действий женщина призналась в совершении убийства. Орудие преступления обнаружено криминалистом при осмотре места происшествия с использованием металлодетектора, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины 1971 года рождения наступила от колото-резаного ранения грудной клетки.

Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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