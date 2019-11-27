2019-11-27T10:32:58+03:00
Экономика

Продукция компании «СтанкоМашСтрой попала в реестр Минпромторга РФ

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Самоцентрирующиеся трехкулачковые патроны производства компании «СтанкоМашСтрой» включены в перечень промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации. Это подтверждено соответствующим документом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Серийный выпуск стальных патронов для токарного оборудования на предприятии начался еще в 2017 году. Первым в линейки стал патрон диаметром 250 мм, позже номенклатура была расширена – начали производить трехкулачковые патроны диаметром 315 и 400 мм. Стальной патрон имеет ряд преимуществ перед своим аналогом из чугуна. Он дает возможность работать на больших оборотах. Может применяться как на универсальных токарно-винторезных станках, так и на металлообрабатывающем оборудовании других модификаций.

Включение данного вида комплектующих в реестр Минпромторга, свидетельствующее о его российском происхождении, будет способствовать повышению конкурентоспособности, позволит увеличить локализацию станков собственного производства и расширит для компании «СтанкоМашСтрой» возможности участия в тендерах и госзакупках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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