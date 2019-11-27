2019-11-27T10:06:00+03:00
Общество

В Пензе на прием к губернатору пришла многодетная мать

26 ноября Иван Белозерцев провел прием граждан
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.
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Жительница Сердобска Наталья Петличева рассказала губернатору о том, что семья живёт в частном доме площадью 59 кв. м. Многодетная мама подала документы в администрацию района, чтобы получить субсидию на улучшение жилищных условий в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что данная выплата была введена по поручению губернатора Ивана Белозерцева для семей, в которых воспитываются пять и более детей.

«Найдите возможность оказать этой женщине максимальное содействие, никаких проволочек здесь быть не может. В помощи многодетным семьям никто отказывать не должен», - обратился Иван Белозерцев к руководителю минтруда Пензенской области Алексею Качану и к главе администрации Сердобского района Александру Бедикину.

Кроме того, глава региона поручил изыскать денежные средства, чтобы помочь многодетной матери провести в ее дом водопровод, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Жительницы улицы Ново-Казанской областного центра Лидия Любавина и Нина Сергеева попросили о сохранении неиспользованных поездок «льготной транспортной карты жителя города Пензы» текущего месяца на следующий месяц без доплаты. «Проездные не должны «сгорать». Просчитайте экономические затраты, занимайтесь с населением, изыскивайте возможности для решения этой проблемы», - сказал губернатор главе администрации Пензы Андрею Лузгину.

Еще один вопрос, с которым обратились заявительницы, - уличное освещение на улице Ново-Казанской. По словам жительниц микрорайона, во дворах девяти домов света нет уже три года. Они также попросили оказать помощь в передаче сетей водоотведения, канализования и электрификации ряда домов в муниципальную собственность. «Разберитесь с уличным освещением в ближайшие дни. Вопрос передачи сетей возьмите на контроль», - поручил Иван Белозерцев своим подчиненным.

В ходе приема граждан житель Пензы Константин Уланов предложил создать музей старины и красивых вещей. По его мнению, он может быть открыт в центре культуры, который строится на улице Ленинградской.

«Помещения центра не приспособлены для музейного дела. Но мы планируем создать в Пензе «Музей уходящего времени» советской эпохи. Он может быть размещен на площадях бывшего кинотеатра «Москва», - ответил губернатор.

Вопросы, с которыми пришли на прием граждане, также касались строительства моста в селе Ершово Белинского района, капитального ремонта многоквартирных домов, признания жилья аварийным, решения земельных споров. Все они взяты на личный контроль главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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