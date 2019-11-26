К ближайшим выходным в Мордовии ожидается снег

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-26T17:05:55+03:00

Осадки в виде мокрого снега, по сведениям синоптиков, в республике ожидаются уже в эту пятницу 29 ноября

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В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция Мордовии обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

В таких погодных условиях водителям необходимо помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду, во время снегопада необходимо снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге: быть максимально бдительными в условиях непогоды, переходить проезжую часть автодороги только в специально установленных для этого местах, убедившись в безопасности перехода. Пешим участникам дорожного движения необходимо помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU