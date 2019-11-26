Пензенские дзюдоисты стали лучшими в своей группе

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-26T11:11:30+03:00

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Право первенства оспаривали младшие юноши и девушки 2006 - 2007 годов рождения.

За награды боролись 400 дзюдоистов со всей страны. В числе участников - представители Республик Башкортостан и Татарстан, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Иркутской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, других регионов. В этом году программа турнира была дополнена соревнованиями по демонстрации техники дзюдо.

Воспитанники пензенской школы дзюдо Владислав Бурментьев и Даниил Сидоров показали лучший результат в своей группе и стали обладателями первого места, отмечает пресс-служба областной федерации дзюдо.

Соревнования проходили в г. Тюмень, на татами спортивно-оздоровительного комплекса "Муромец" 22 и 23 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU